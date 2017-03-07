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DIREÇÃO SEGURA

Qual é a forma correta do ciclista se movimentar em uma rodovia?

Ouça as explicações da Inspetora Danielle Fiorotte no quadro Direção Segura

Publicado em 07 de Março de 2017 às 12:10

Publicado em 

07 mar 2017 às 12:10
Um ciclista profissional morreu no último dia 1º ao bater na traseira de carreta na BR 262, em Viana. O veículo estava parado no acostamento da rodovia. A vítima treinava para uma etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo.
No quadro Direção Segura desta terça-feira (7), a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Danielle Fiorotte explica o que prevê o Código Brasileiro de Trânsito sobre a circulação de bicicletas. Entre as previsões, ciclista deve andar no mesmo sentido dos demais veículos. 
Direção Segura - Insp. Danielle Fiorotte - 07-03-17

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