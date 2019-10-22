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DIREÇÃO SEGURA

Qual é a diferença entre direção defensiva e preventiva?

Quem esclarece a dúvida é o Inspetor da PRF-ES Jehan Ney de Moraes

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 11:32

Publicado em 

22 out 2019 às 11:32
Trânsito congestionado na Beira Mar, em Vitória Crédito: Geraldo Nascimento
No Direção Segura desta terça-feira (22), o inspetor da PRF-ES Jehan Ney de Moraes esclarece a seguinte dúvida: qual é a diferença entre a direção defensiva e preventiva? É importante destacar que a direção preventiva está ligadas aos atos de cada pessoa no trânsito. Ou seja, o que cada motorista pode fazer para manter o trânsito mais seguro. Já a direção defensiva, que é indispensável para o aperfeiçoamento dos motoristas, trata-se de saber o que fazer quando o condutor é exposto à situações de risco que podem causar acidentes graves. "Manter uma distância segura do carro à frente, respeitar a sinalização como não acelerar ao ver o sinal amarelo, são exemplos. Para os motociclistas também é observar as manobras ao redor, não fazer ultrapassagens arriscadas no corredor". Acompanhe!
CBN Direção Segura - Jehan Ney de Moraes - 22-10-19

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