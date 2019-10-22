Qual é a diferença entre direção defensiva e preventiva?

No Direção Segura desta terça-feira (22), o inspetor da PRF-ES Jehan Ney de Moraes esclarece a seguinte dúvida: qual é a diferença entre a direção defensiva e preventiva? É importante destacar que a direção preventiva está ligadas aos atos de cada pessoa no trânsito. Ou seja, o que cada motorista pode fazer para manter o trânsito mais seguro. Já a direção defensiva, que é indispensável para o aperfeiçoamento dos motoristas, trata-se de saber o que fazer quando o condutor é exposto à situações de risco que podem causar acidentes graves. "Manter uma distância segura do carro à frente, respeitar a sinalização como não acelerar ao ver o sinal amarelo, são exemplos. Para os motociclistas também é observar as manobras ao redor, não fazer ultrapassagens arriscadas no corredor". Acompanhe!