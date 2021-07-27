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Direção Segura

Quais são as regras para uso de reboque? PRF-ES esclarece!

Ouça as explicações de Valdo Lemos, inspetor da PRF-ES

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:28

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:28
Direção Segura detalha as regras para uso de reboque
Direção Segura detalha as regras para uso de reboque Crédito: Divulgação
O tema desta edição do Direção Segura foi motivado pela dúvida do ouvinte William dos Santos. Ele mandou a seguinte mensagem: "Instalei um engate de reboque em meu carro só para proteger o para-choque, mas não fiz a ligação elétrica na tomada do mesmo porque não irei utilizar para engatar nenhum reboque ou similar – será apenas para proteção. Minha pergunta é: se a Polícia Rodoviária Federal me parar, ela vai fiscalizar se a tomada do engate do reboque está energizada ou não, sem estar com nenhum reboque?". O inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos, esclarece a essa e outras dúvidas sobre o uso do reboque. Ouça:
Direção Segura - 27/07/2021

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