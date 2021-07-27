Quais são as regras para uso de reboque? PRF-ES esclarece!

O tema desta edição do Direção Segura foi motivado pela dúvida do ouvinte William dos Santos. Ele mandou a seguinte mensagem: "Instalei um engate de reboque em meu carro só para proteger o para-choque, mas não fiz a ligação elétrica na tomada do mesmo porque não irei utilizar para engatar nenhum reboque ou similar – será apenas para proteção. Minha pergunta é: se a Polícia Rodoviária Federal me parar, ela vai fiscalizar se a tomada do engate do reboque está energizada ou não, sem estar com nenhum reboque?". O inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos, esclarece a essa e outras dúvidas sobre o uso do reboque. Ouça: