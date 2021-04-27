Quais multas podem virar advertências com a nova lei de trânsito?

Nesta edição do "Direção Segura", o destaque do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, é que algumas alterações no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), por meio da nova lei de trânsito, incluíram novos mecanismos para penalizar os motoristas e ainda geram confusões, como a norma que possibilita que uma multa possa ser convertida automaticamente em advertência. Quando a infração for de natureza média ou leve, o motorista não vai precisar pagar a multa, e nem terá os pontos somados na CNH (Carteira Nacional de Trânsito).
Ao invés disso, ele receberá automaticamente uma advertência por escrito. Mas, para isso, o condutor não pode ter nenhuma outra infração, nem advertência, nos último 12 meses. Em caso da reincidência, a cobrança da multa e os pontos serão aplicados normalmente na carteira. Antes da nova legislação já era possível recorrer à essa medida, mas tudo dependia do veredicto da autoridade de trânsito em resposta à solicitação do condutor. Agora, a conversão da multa para advertência é automática.
Direção Segura - 27-04-21.mp3
Entenda:
Multas de natureza leve que podem virar advertências:
Parar em faixa de pedestre
Estacionar em acostamentos
Parar nos canteiros centrais e divisores de pista de rolamento
Parar na calçada
Parar nas ilhas ou refúgios
Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB
Estacionar ou parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança
Fazer ou deixar que se faça reparos no veículo na via pública — exceto nos casos que houver impedimento absoluto da remoção do automóvel, estando ele devidamente sinalizado;
Multas de natureza média que podem virar advertências:
Exceder a velocidade limite em até 20%
Estacionar na contramão
Utilizar o veiculo para arremessar água e detritos nos pedestres
Atirar do veículo objetos ou substâncias
Abandonar na via objetos ou substâncias
Não remover o veículo do local em caso de acidentes sem vítimas
Ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível
Estacionar junto ou sobre um hidrante de incêndio ou tampa de poço
Estacionar em esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal
Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB
Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículo
[Fonte: Com informações do portal "Auto Esporte"]