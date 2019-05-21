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DIREÇÃO SEGURA

Proprietários poderão registrar principal condutor dos veículos

O novo serviço já está disponível no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 12:12

Publicado em 

21 mai 2019 às 12:12
Uma nova disposição pode ajudar os proprietários de veículos que, porém, não são os reais condutores. A lei 13.495/2017 possibilita o registro junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) do principal motorista que costuma conduzir o veículo e para onde as multas passam a ser destinadas. O registro é feito diretamente na internet, no Portal de Serviços do Denatran, que inclui o nome do condutor no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Como funciona? Ouça o quadro Direção Segura desta terça-feira (21) com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos

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