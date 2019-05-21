Proprietários poderão registrar principal condutor dos veículos

Uma nova disposição pode ajudar os proprietários de veículos que, porém, não são os reais condutores. A lei 13.495/2017 possibilita o registro junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) do principal motorista que costuma conduzir o veículo e para onde as multas passam a ser destinadas. O registro é feito diretamente na internet, no Portal de Serviços do Denatran, que inclui o nome do condutor no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Como funciona? Ouça o quadro Direção Segura desta terça-feira (21) com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.