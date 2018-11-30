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DIREÇÃO SEGURA

Prioridade de veículos de emergência tem regras específicas

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 19:15

Publicado em 

30 nov 2018 às 19:15
O tema desta edição do Direção Segura foi motivado por meio da dúvida de um ouvinte: “posso avançar o sinal com radar fixo para dar passagem a uma ambulância?”. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, por exemplo, que desde que estejam em situação de urgência, os veículos destinados ao policiamento, ao uso por bombeiros, as ambulâncias e os de fiscalização e operação de trânsito têm prioridade no trânsito e podem circular livremente. Mas, ainda assim, é necessário cautela e bom senso por parte dos condutores desses veículos. É o que você acompanha com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, nesta sexta-feira (30). Confira:
Direção Segura - 30-11-18.mp3

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