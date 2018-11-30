Prioridade de veículos de emergência tem regras específicas

O tema desta edição do Direção Segura foi motivado por meio da dúvida de um ouvinte: “posso avançar o sinal com radar fixo para dar passagem a uma ambulância?”. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece, por exemplo, que desde que estejam em situação de urgência, os veículos destinados ao policiamento, ao uso por bombeiros, as ambulâncias e os de fiscalização e operação de trânsito têm prioridade no trânsito e podem circular livremente. Mas, ainda assim, é necessário cautela e bom senso por parte dos condutores desses veículos. É o que você acompanha com o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, nesta sexta-feira (30). Confira: