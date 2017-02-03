Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

PRF usa ônibus com cinema para alertar sobre decisões arriscadas no trânsito

Publicado em 03 de Fevereiro de 2017 às 16:29

Publicado em 

03 fev 2017 às 16:29
Com o objetivo de conscientizar sobre o trabalho de educação no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) vem realizando o trabalho do “Cinema Rodoviário”.
O evento é uma ação educativa, que pode ser realizada concomitantemente com a fiscalização. O ônibus da PRF foi totalmente adaptado para funcionar como cinema e roda o país com apresentações e sessões sobre o cotidiano do trânsito, alertando crianças e adultos sobre os riscos que a direção de forma inadequada pode causar.
Confira os detalhes do projeto com o inspetor da PRF Zancam:
Direção Segura - 03-02-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lotus Evija
Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões
Imagem de destaque
Psoríase: conheça os sintomas da doença e fatores que podem desencadear crises
Modal Expo edição de 2025
Feira de logística e comércio exterior espera movimentar R$ 100 milhões no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados