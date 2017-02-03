PRF usa ônibus com cinema para alertar sobre decisões arriscadas no trânsito

Com o objetivo de conscientizar sobre o trabalho de educação no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) vem realizando o trabalho do “Cinema Rodoviário”.

O evento é uma ação educativa, que pode ser realizada concomitantemente com a fiscalização. O ônibus da PRF foi totalmente adaptado para funcionar como cinema e roda o país com apresentações e sessões sobre o cotidiano do trânsito, alertando crianças e adultos sobre os riscos que a direção de forma inadequada pode causar.