Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN DIREÇÃO SEGURA

PRF tira as dúvidas sobre o licenciamento do seu veículo

Nesta edição do CBN Direção Segura, você tira a sua dúvida sobre as regras que envolvem o porte do licenciamento do veículo

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 20:13

Publicado em 

18 ago 2017 às 20:13
Durante a última edição do CBN Direção Segura um ouvinte nos mandou o seguinte questionamento: “O meu licenciamento chegou e sempre vem com duas páginas: uma do certificado de registro e licenciamento o veículo e a outra página é do bilhete seguro DPVAT. Eu preciso andar também com o bilhete seguro DPVAT?”. Em meio ao questionamento desse ouvinte, nesta edição você tira a sua dúvida sobre o assunto e fica por dentro sobre as regras que envolvem o porte do licenciamento do veículo. Acompanhe!
Direção Segura - 18-08-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações
Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados