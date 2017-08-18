PRF tira as dúvidas sobre o licenciamento do seu veículo

Durante a última edição do CBN Direção Segura um ouvinte nos mandou o seguinte questionamento: “O meu licenciamento chegou e sempre vem com duas páginas: uma do certificado de registro e licenciamento o veículo e a outra página é do bilhete seguro DPVAT. Eu preciso andar também com o bilhete seguro DPVAT?”. Em meio ao questionamento desse ouvinte, nesta edição você tira a sua dúvida sobre o assunto e fica por dentro sobre as regras que envolvem o porte do licenciamento do veículo. Acompanhe!