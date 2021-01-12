PRF registra aumento em autuações por falta do cinto de segurança

Que o cinto de segurança é capaz de salvar vidas em caso de acidentes não é segredo, mas o que impressiona é que, ainda hoje, o seu uso é negligenciado por muitos motoristas e passageiros. Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz como destaque um recente levantamento do órgão que aponta para um aumento no número de autuações por falta da utilização do cinto. Traduzindo em números: ao longo de 2020, 11.611 multas foram aplicadas pela PRF por não utilização do cinto de segurança - entre condutores e passageiros. Em todo 2019, foram 5.692 multas aplicadas. O maior motivo das infrações no Estado seguem sendo excesso de velocidade, seguida por ultrapassagens. Confira a análise!