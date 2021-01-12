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PRF registra aumento em autuações por falta do cinto de segurança

Em 2020, 11.611 multas foram aplicadas pela PRF por não utilização do cinto de segurança por motoristas passageiros. Em 2019, foram 5.692 multas aplicadas

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:02

Publicado em 

12 jan 2021 às 14:02
Que o cinto de segurança é capaz de salvar vidas em caso de acidentes não é segredo, mas o que impressiona é que, ainda hoje, o seu uso é negligenciado por muitos motoristas e passageiros. Nesta edição do “Direção Segura”, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz como destaque um recente levantamento do órgão que aponta para um aumento no número de autuações por falta da utilização do cinto. Traduzindo em números: ao longo de 2020, 11.611 multas foram aplicadas pela PRF por não utilização do cinto de segurança - entre condutores e passageiros. Em todo 2019, foram 5.692 multas aplicadas. O maior motivo das infrações no Estado seguem sendo excesso de velocidade, seguida por ultrapassagens. Confira a análise! 
Direção Segura - 12-01-21.mp3

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