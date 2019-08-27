PRF orienta sobre o registro de acidentes sem vítimas em rodovias

Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz um serviço de utilidade pública aos motoristas: para quem se envolve em um acidente - sem vítimas - a PRF disponibiliza a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), instrumento oficial para registro pela internet de ocorrências de acidentes em rodovia federal.

Para que a DAT seja registrada, o acidente deve preencher alguns requisitos, como, além de não pode ter vitimado ninguém, nem mesmo levemente; e não ter provocado vazamento ou derramamento de produto perigoso e não pode ter provocado danos a bens públicos da PRF. Tem dúvidas sobre o preenchimento do documento? Confira!