PRF orienta como garantir convivência segura com ciclistas

No último sábado (29), um grupo de cinco ciclistas foi atropelado, na Rodovia do Sol, por um motorista que apresentava sinais de embriaguez. Mas esse não foi um episódio isolado no Estado. Na semana passada, a reportagem da CBN Vitória constatou que 273 ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito em 2019 no Espírito Santo. Nesta terça-feira (02) no quadro Direção Segura, vamos mostrar como os motoristas podem ter uma melhor relação com os ciclistas no trânsito. O inspetor da PRF-ES, Oton Carvalho, detalha essas medidas e traz orientações aos ouvintes. Confira!