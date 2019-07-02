Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

PRF orienta como garantir convivência segura com ciclistas

Ouça o quadro Direção Segura com o Inspetor Oton Carvalho

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 12:11

Publicado em 

02 jul 2019 às 12:11
No último sábado (29), um grupo de cinco ciclistas foi atropelado, na Rodovia do Sol, por um motorista que apresentava sinais de embriaguez. Mas esse não foi um episódio isolado no Estado. Na semana passada, a reportagem da CBN Vitória constatou que 273 ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito em 2019 no Espírito Santo. Nesta terça-feira (02) no quadro Direção Segura, vamos mostrar como os motoristas podem ter uma melhor relação com os ciclistas no trânsito. O inspetor da PRF-ES, Oton Carvalho, detalha essas medidas e traz orientações aos ouvintes. Confira!
CBN Direção Segura - Insp - Oton Carvalho - 02-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados