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PRF: mais de 15 mil infrações de trânsito no Espírito Santo em três meses

A ação foi realizada do dia 16 de dezembro de 2016 ao dia 5 de março de 2017, períodos de grande movimentação nas rodovias federais, como Natal, Ano Novo, férias escolares e carnava

Publicado em 07 de Abril de 2017 às 19:09

Publicado em 

07 abr 2017 às 19:09
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo registrou mais de 15 mil infrações de trânsito durante três meses da operação "Rodovida", realizada de dezembro de 2016 até março de 2017, nos trechos de rodovias federais considerados mais perigosos no estado. No quadro "Direção Segura", a inspetora da PRF Danielle Fiorote explica que neste período foram registrados 465 acidentes com feridos, sendo 192 considerados graves. Ao todo, 51 pessoas vieram a óbito por acidente de trânsito.
De acordo com a PRF, a operação aconteceu em pontos críticos das rodovias federais, como trechos da BR-101 avaliados como os mais perigosos do país. Os locais foram escolhidos a partir de análises estatísticas.
A ação foi realizada do dia 16 de dezembro de 2016 ao dia 5 de março de 2017, períodos de grande movimentação nas rodovias federais, como Natal, Ano Novo, férias escolares e carnaval, com o objetivo foi de prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito.
Ouça as explicações completas:
Direção Segura - 07-04-17.mp3

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