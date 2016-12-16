PRF lança operação nos trechos mais perigosos do Espírito Santo

O Espírito Santo, pela segunda vez, tem o trecho de rodovia federal mais perigoso do Brasil, segundo levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Localizado entre o km 260 e o km 270, o perímetro fica na Serra e corta bairros como Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e José de Anchieta. Nesse trecho mais perigoso é registrada pela menos uma morte por mês. Entre outubro de 2015 e setembro de 2016 foram 125 acidentes graves, 152 feridos e 13 mortes, duas a mais que no levantamento feito em 2015. Em segundo e terceiro lugares estão trechos da BR 101 em Santa Catarina. O Espírito Santo figura novamente no top 10, em nono lugar, entre o km 290 e o km 300 da BR 101, entre Cariacica e Viana.