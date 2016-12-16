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DIREÇÃO SEGURA

PRF lança operação nos trechos mais perigosos do Espírito Santo

O Espírito Santo, pela segunda vez, tem o trecho de rodovia federal mais perigoso do Brasil

Publicado em 16 de Dezembro de 2016 às 18:16

Publicado em 

16 dez 2016 às 18:16
O Espírito Santo, pela segunda vez, tem o trecho de rodovia federal mais perigoso do Brasil, segundo levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Localizado entre o km 260 e o km 270, o perímetro fica na Serra e corta bairros como Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e José de Anchieta. Nesse trecho mais perigoso é registrada pela menos uma morte por mês. Entre outubro de 2015 e setembro de 2016 foram 125 acidentes graves, 152 feridos e 13 mortes, duas a mais que no levantamento feito em 2015. Em segundo e terceiro lugares estão trechos da BR 101 em Santa Catarina. O Espírito Santo figura novamente no top 10, em nono lugar, entre o km 290 e o km 300 da BR 101, entre Cariacica e Viana.
Para evitar acidentes nessas localidades, principalmente no verão, a PRF lançou nesta sexta-feira (16) a Operação Rodovida. Neste quadro "Direção Segura", a inspetora Carolina André explica que várias ações serão feitas com foco em uso do cinto de segurança e cadeirinha infantil, ultrapassagem, excesso de velocidade, alcoolemia e conscientização de motociclistas. Ouça:
Direção Segura - 16-12-16.mp3

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