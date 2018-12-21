PRF inicia Operação Natal nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (21) a Operação Natal nas rodovias federais. O foco será a prevenção de acidentes, com ações de fiscalização e educativas. O reforço no policiamento se estende até terça-feira (25). A PRF orienta os motoristas que façam um planejamento prévio para uma viagem mais segura, programando a duração, incluindo as paradas para abastecimento, descanso e alimentação.

Manter cautela a todo instante é de extrema importância, pois a maioria dos acidentes ocorre por falta de atenção do motorista. Assim como a sinalização que deve ser respeitada, ela serve para tornar a viagem mais segura. Principalmente em relação à velocidade, que jamais deve ser excedida. Quando o veículo está em alta velocidade, qualquer descuido pode ser fatal, alerta.

Em 2017, a PRF registrou, nas rodovias federais do Espírito Santo, entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2017, 47 acidentes, 53 pessoas feridas e 3 mortes. E no período de 29 de dezembro de 2017 a 1º de janeiro de 2018, ocorreram 26 acidentes, 41 pessoas feridas e nenhum óbito. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz os detalhes da Operação. Confira!