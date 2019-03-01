PRF inicia a Operação Carnaval 2019

A zero hora de hoje, a Policia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Carnaval 2019 em todo o Brasil, a operação que tem o objetivo de fiscalizar e combater à embriaguez ao volante, acaba à meia-noite de quarta-feira de cinzas (06). A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas, que aumentam o risco de graves acidentes ou de agravamento de lesões como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). Em 2018 a PRF registrou 51 acidentes de trânsito durante o carnaval, que resultaram em 02 mortes e 72 feridos.