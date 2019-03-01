Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

PRF inicia a Operação Carnaval 2019

A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais graves, como: ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança

Publicado em 01 de Março de 2019 às 18:05

Publicado em 

01 mar 2019 às 18:05
A zero hora de hoje, a Policia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Carnaval 2019 em todo o Brasil, a operação que tem o objetivo de fiscalizar e combater à embriaguez ao volante, acaba à meia-noite de quarta-feira de cinzas (06). A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas, que aumentam o risco de graves acidentes ou de agravamento de lesões como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). Em 2018 a PRF registrou 51 acidentes de trânsito durante o carnaval, que resultaram em 02 mortes e 72 feridos.
Direção Segura - 01-03-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados