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DIREÇÃO SEGURA

PRF-ES traz panorama da operação de fiscalização no feriado

O número de mortes nesse feriado em relação ao da Independência foi o mesmo 2 mortes nas estradas federais que cortam o Estado.

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 12:14

Publicado em 

13 out 2020 às 12:14
Terminou às 23h59 desta segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou a fiscalização nas rodovias federais. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da PRF no Espírito Santo, Valdo Lemos, comenta como foi a movimentação nas estradas federais que cortam o Estado e aponta os resultados da operação. O número de mortes nesse feriado em relação ao da Independência foi o mesmo: duas mortes nas estradas federais que cortam o Estado. Acompanhe!
Direção Segura - 13-10-20

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