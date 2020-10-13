PRF-ES traz panorama da operação de fiscalização no feriado

Terminou às 23h59 desta segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou a fiscalização nas rodovias federais. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da PRF no Espírito Santo, Valdo Lemos, comenta como foi a movimentação nas estradas federais que cortam o Estado e aponta os resultados da operação. O número de mortes nesse feriado em relação ao da Independência foi o mesmo: duas mortes nas estradas federais que cortam o Estado. Acompanhe!