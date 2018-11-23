PRF detalha trabalho de fiscalização em carretas

Os casos de irregularidades envolvendo o tráfego de carretas foi destaque no noticiário ao longo desta semana. Um dos destaques foi a Operação Raptores. As investigações da Operação, numa ação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), apontaram que carretas eram modificados em oficinas do Espírito Santo e contavam com a ajuda de funcionários públicos de outros estados para legalizar os documentos falsificados do veículo.

As modificações feitas pela quadrilha transformavam um veículo autorizado a andar com 300 kg em uma carreta "capaz" de transportar 35 toneladas de carga. Os serviços tinham preço tabelado: para inserir um terceiro eixo no veículo o proprietário deveria pagar R$ 3.800, já para inserir um quarto eixo, o valor era de R$ 6 mil. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, traz mais detalhes sobre como é o trabalho de fiscalização da PRF sobre o tráfego de carretas. Confira!