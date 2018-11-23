Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

PRF detalha trabalho de fiscalização em carretas

As investigações apontaram que carretas eram modificados em oficinas do Espírito Santo e contavam com a ajuda de funcionários públicos de outros estados para legalizar os documentos falsificados do veículo

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 19:46

Publicado em 

23 nov 2018 às 19:46
Os casos de irregularidades envolvendo o tráfego de carretas foi destaque no noticiário ao longo desta semana. Um dos destaques foi a Operação Raptores. As investigações da Operação, numa ação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES), apontaram que carretas eram modificados em oficinas do Espírito Santo e contavam com a ajuda de funcionários públicos de outros estados para legalizar os documentos falsificados do veículo.
As modificações feitas pela quadrilha transformavam um veículo autorizado a andar com 300 kg em uma carreta "capaz" de transportar 35 toneladas de carga. Os serviços tinham preço tabelado: para inserir um terceiro eixo no veículo o proprietário deveria pagar R$ 3.800, já para inserir um quarto eixo, o valor era de R$ 6 mil. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, traz mais detalhes sobre como é o trabalho de fiscalização da PRF sobre o tráfego de carretas. Confira!
Direção Segura - 23-11-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados