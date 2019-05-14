PRF: BR 101 precisa ser duplicada para redução de acidentes na via

Nesta edição do Direção Segura quem participa do CBN Vitória é Amarílio Luiz Boni, novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo. O agente tomou posse do cargo nesta segunda-feira (13) e já planeja ações para diminuir os acidentes em rodovias federais. Um dos trechos mais perigosos de rodovias no Brasil está localizado na Serra, na BR 101. Para o novo superintendente, reduzir as estatísticas de mortes envolvem a conscientização do condutor e também a melhoria das estradas, como a duplicação da BR 101.