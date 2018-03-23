PRF analisa atuação de um mês da Operação Égide

No dia 22 de fevereiro a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Égide nas divisas do Espírito Santo. A proposta da Operação é que as rodovias - BR 101 e BR 262 - e divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais ganhassem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência. Um mês após o início da Operação, o superintendente da PRF-ES, Willys Lira, traz detalhes dos números que envolvem o primeiro mês de Operação.
Direção Segura - 23-03-18.mp3
Números da Operação Égide
Em um mês:
>>> 4. 910 veículos fiscalizados
>>> 4. 753 pessoas fiscalizadas
>>> 748 pessoas fiscalizadas em ônibus
>>> 557 vepiculos fiscalizados com entorpecente
***MAIS DADOS***
AUTOS DE INFRAÇÃO .... 883
QUANTIDADE DE EXCESSO DE PESO .... 33T
VEÍCULOS RECOLHIDOS... 74
TESTES DE ALCOOLEMIA REALIZADOS ... 431
PESSOAS PRESAS ... 48
ARMAS - PISTOLA ... 7
MUNIÇÕES APREENDIDAS ... 427
PRF´S EM SERVIÇO (EM REVEZAMENTO) ... 343
Período: 22/02 a 21/03/2018.
Fonte: PRF-ES