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DIREÇÃO SEGURA

PRF analisa atuação de um mês da Operação Égide

Publicado em 23 de Março de 2018 às 19:18

Publicado em 

23 mar 2018 às 19:18
No dia 22 de fevereiro a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Égide nas divisas do Espírito Santo. A proposta da Operação é que as rodovias - BR 101 e BR 262 - e divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais ganhassem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência. Um mês após o início da Operação, o superintendente da PRF-ES, Willys Lira, traz detalhes dos números que envolvem o primeiro mês de Operação.
Direção Segura - 23-03-18.mp3
 
Números da Operação Égide
 
Em um mês:
>>> 4. 910 veículos fiscalizados
>>> 4. 753 pessoas fiscalizadas
>>> 748 pessoas fiscalizadas em ônibus
>>> 557 vepiculos fiscalizados com entorpecente
***MAIS DADOS***
 
AUTOS DE INFRAÇÃO .... 883
QUANTIDADE DE EXCESSO DE PESO .... 33T
VEÍCULOS RECOLHIDOS... 74
TESTES DE ALCOOLEMIA REALIZADOS ... 431
PESSOAS PRESAS ... 48
ARMAS - PISTOLA ... 7
MUNIÇÕES APREENDIDAS ... 427
PRF´S EM SERVIÇO (EM REVEZAMENTO) ... 343
Período: 22/02 a 21/03/2018.
Fonte: PRF-ES

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