PRF analisa atuação de um mês da Operação Égide

No dia 22 de fevereiro a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Égide nas divisas do Espírito Santo. A proposta da Operação é que as rodovias - BR 101 e BR 262 - e divisas com Rio de Janeiro e Minas Gerais ganhassem reforço com ações de fiscalização ostensiva, monitoramento 24 horas e ações de inteligência. Um mês após o início da Operação, o superintendente da PRF-ES, Willys Lira, traz detalhes dos números que envolvem o primeiro mês de Operação.