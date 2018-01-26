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DIREÇÃO SEGURA

PRF alerta sobre custos sociais com acidentes nas estradas

Relatório da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) aponta que o custo social dos acidentes de trânsito nas rodovias federais do Estado diminuiu 12%

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 16:35

Publicado em 

26 jan 2018 às 16:35
Além dos traumas causados às vítimas e familiares, os acidentes de trânsito também representam custos monetários para a sociedade. Despesas hospitalares, danos patrimoniais e remoções são alguns dos componentes que representam esses custos. Daí, inclusive, a importância do debate sobre a direção segura no trânsito e as suas consequências.
Relatório da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) aponta que o custo social dos acidentes de trânsito nas rodovias federais do Estado diminuiu 12% em comparação nos valores apurados de 2017 com 2016. Mas, ainda assim, os custos superaram R$ 426 milhões em 2017. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz detalhes do tema. Confira!
Direção Segura - 26-01-18.mp3
 
CUSTO SOCIAL / ANO
2017 R$ 426.263.006,80
X
2016 R$ 484.984.175,20
 
X
2015 R$ 555.804.322,93

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