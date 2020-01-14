PRF alerta sobre a importância do uso do cinto de segurança

A frase "o cinto de segurança salva vidas" já deveria ser uma frase enraizada na mente da população capixaba, porém a teoria não representa a prática atualmente no Estado. Isso porque 899 pessoas, entre condutores e passageiros adultos e crianças, foram flagradas no Espírito Santo, desde o início dos recessos e nas operações de fim de ano, sem utilizar o cinto.
De 20 de dezembro 2019 a 12 de janeiro de 2020, foram 458 condutores sem cinto de Segurança, 343 passageiros e 98 crianças sem a cadeirinha. Por isso, nesta terça-feira, o Direção Segura fala sobre a importância de usar o cinto de segurança e os mitos e verdades sobre o equipamento. A inspetora de hoje é Ana Carolina Cavalcanti. Acompanhe!
CBN Direção Segura - Ana Carolina Cavalcanti - 14-01-20