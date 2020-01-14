PRF alerta sobre a importância do uso do cinto de segurança

A frase "o cinto de segurança salva vidas" já deveria ser uma frase enraizada na mente da população capixaba, porém a teoria não representa a prática atualmente no Estado. Isso porque 899 pessoas, entre condutores e passageiros adultos e crianças, foram flagradas no Espírito Santo, desde o início dos recessos e nas operações de fim de ano, sem utilizar o cinto.