PRF alerta para uso indevido de faixas em vias urbanas e rurais

Nesta edição do quadro Direção Segura, o inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos, fala sobre o uso indevido da faixa da esquerda nas vias urbanas e das terceiras faixas nas rodovias abertas. Acompanhe!
DIREÇÃO SEGURA - 05-03-19.mp3
Publicado em 05 de Março de 2019 às 12:47
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta