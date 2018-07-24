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DIREÇÃO SEGURA

PRF alerta para os direitos e deveres do pedestre no trânsito

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 13:37

Publicado em 

24 jul 2018 às 13:37
Faixa de pedestre em Goiabeiras Crédito: Patricia Rios
Muitos podem não lembrar, mas o trânsito não envolve apenas veículos. Envolve pessoas, e os pedestres são aqueles que mais devem ser protegidos, de acordo com a legislação. Mas ele também têm deveres no trânsito, e podem ser penalizados com multas ou mesmo serem responsabilizados por acidentes. Neste quadro Direção Segura, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Willys Lyra, explica que "muitos desconhecem, mas para aqueles pedestres que não respeitam as leis, Código Brasileiro de Trânsito também prevê que atos como andar no meio da rua ou atravessar fora da faixa de segurança, passarela ou qualquer outra passagem destinada para quem anda, está sujeito a multas". Ouças a orientações na íntegra:
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 24-07-18

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