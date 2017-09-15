Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN DIREÇÃO SEGURA

PRF alerta para necessidade de educação para o trânsito

Dirigir pode ser um verdadeiro desafio e quer atenção por parte dos motoristas. Mas para além dos motoristas, é claro, a educação para o trânsito também envolve pedestres, motociclistas e outros envolvidos

Publicado em 15 de Setembro de 2017 às 19:29

Publicado em 

15 set 2017 às 19:29
Dirigir pode ser um verdadeiro desafio e quer atenção por parte dos motoristas. Mas para além dos motoristas, é claro, a educação para o trânsito também envolve pedestres, motociclistas e outros envolvidos. Nesse sentido, a equipe da Polícia Rodoviária Federal vem realizando atividades de educação em escolas, por exemplo, com o intuito de simular situações que acontecem no trânsito e apresentar as melhores alternativas para se fazer em cada situação. Nesta edição do CBN Direção Segura o Inspetor Fabrício Gomes, da PRF, explica sobre esse trabalho e alerta para a necessidade de educação para o trânsito. Confira!
Direção Segura - 15-09-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados