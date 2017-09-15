PRF alerta para necessidade de educação para o trânsito

Dirigir pode ser um verdadeiro desafio e quer atenção por parte dos motoristas. Mas para além dos motoristas, é claro, a educação para o trânsito também envolve pedestres, motociclistas e outros envolvidos. Nesse sentido, a equipe da Polícia Rodoviária Federal vem realizando atividades de educação em escolas, por exemplo, com o intuito de simular situações que acontecem no trânsito e apresentar as melhores alternativas para se fazer em cada situação. Nesta edição do CBN Direção Segura o Inspetor Fabrício Gomes, da PRF, explica sobre esse trabalho e alerta para a necessidade de educação para o trânsito. Confira!