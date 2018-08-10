PRF alerta para a quantidade de acidentes em trecho da 101, na Serra

Nesta última quinta-feira (9), um motorista de aplicativo, de 29 anos, morreu num acidente entre um carro e uma carreta, no km 266 da BR-101, na Serra, Grande Vitória. Na ocasião, o motorista da carreta contou que seguia pela rodovia, quando o carro de passeio avançou o sinal vermelho e ele não conseguiu evitar o acidente. O acidente, entretanto, não é um ponto isolado nestre trecho da BR-101. Dados da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) apontam a realidade no local.