PRF alerta para a quantidade de acidentes em trecho da 101, na Serra

Nesta última quinta-feira (9), um motorista de aplicativo, de 29 anos, morreu num acidente entre um carro e uma carreta, no km 266 da BR-101, na Serra, Grande Vitória. Na ocasião, o motorista da carreta contou que seguia pela rodovia, quando o carro de passeio avançou o sinal vermelho e ele não conseguiu evitar o acidente. O acidente, entretanto, não é um ponto isolado nestre trecho da BR-101. Dados da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) apontam a realidade no local.
Levantamento referente a 500 metros antes e depois deste local da colisão - entre os quilômetros 265,8 ao 266,8 - traz o número de acidentes:
2017 [AO LONGO DO ANO]: 68 ACIDENTES/4 MORTOS/ 72 FERIDOS
2018 [ATÉ O MOMENTO]: 30 ACIDENTES/1 MORTO/36 FERIDOS
Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, (PRF-ES), Willys Lyra, detalha o cenário que leva a quantidade de acidentes neste local e as principais orientações para acabar com essas tragédias. Confira!
Direção Segura - 10-08-18.mp3