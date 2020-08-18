Ponto cego: PRF explica como evitá-lo no trânsito e impedir acidentes

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz um importante alerta aos motoristas de plantão: fique atento ao chamado ponto cego do seu veículo. Os ponto cegos são espaços entre o campo visual do retrovisor externo e o campo de visão do condutor. Quando o retrovisor não abrange determinada área no trânsito atrás do seu veículo, aumenta-se o risco de um acidente. Entre as dicas, Lemos destaca: o ajuste do retrovisor é essencial para garantir visibilidade segura na hora de dirigir. "Nada de sair com o carro sem, ao menos, prestar atenção na condição do retrovisor". O inspetor alerta que, até mesmo, na relação do trânsito entre automóveis e ônibus o ponto chego pode influenciar num acidente. Acompanhe as orientações!