Polícia Rodoviária intensifica fiscalização nas BRs até o carnaval

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) lança, nesta quarta-feira (23), a operação integrada "Rodovida". O objetivo é intensificar as ações de fiscalização nas rodovias federais que cortam o Estado e promover a redução da violência no trânsito. A operação segue deste mês de dezembro até o feriado de carnaval, em fevereiro de 2021. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da PRF-ES Valdo Lemos detalha as ações da operação "Rodovida". O foco será nas BRs 101 e 262, para coibir infrações que, sabidamente, causam o maior número de acidentes ou mortes, como ultrapassagens indevidas, consumo de álcool, não uso do cinto de segurança e da cadeirinha e o trânsito irregular de motocicletas. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 22-12-20

A fiscalização em locais identificados como pontos críticos, ou seja, com maiores índices de acidentalidade apontados pelas estatísticas, também serão intensificadas, principalmente, nos períodos em que há uma expectativa de aumento do fluxo rodoviário devido aos tradicionais feriados de natal, ano novo e Carnaval.

Além de intensificar a fiscalização com foco na prevenção e redução de acidentes, a operação ocorrerá de forma integrada com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a fim de que, através do trabalho em conjunto, sejam minimizados os índices de violência no trânsito.

Também estão previstas fiscalizações temáticas e de educação para o trânsito buscando sensibilizar os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de ações preventivas e responsáveis no trânsito que poderão preservar vidas.

Este ano, as ações de educação para o trânsito contarão com uma novidade: serão compartilhados com os usuários das rodovias, pequenos vídeos que serão acessados pela leitura de códigos QRCodes com temáticas relacionadas a dirigibilidade, revisão do veículo, estado e conservação dos pneus, cinto de segurança e dicas para viagens em motocicletas.