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CBN Direção Segura

Polícia Rodoviária Federal informa sobre "Lei do farol" nas rodovias

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, explica detalhes sobre a lei e as penalidades para quem não cumpri-la

Publicado em 26 de Maio de 2017 às 20:06

Publicado em 

26 mai 2017 às 20:06
No quadro "CBN Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, explica detalhes sobre a lei do farol nas rodovias e as penalidades para quem não cumpri-la.
Direção Segura - 26-05-17.mp3

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