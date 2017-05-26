Polícia Rodoviária Federal informa sobre "Lei do farol" nas rodovias

No quadro "CBN Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Macedo Miranda, explica detalhes sobre a lei do farol nas rodovias e as penalidades para quem não cumpri-la.
Direção Segura - 26-05-17.mp3
Publicado em 26 de Maio de 2017 às 20:06
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