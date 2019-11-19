Polícia registra menos acidentes e óbitos nas rodovias capixabas

O balanço da operação da Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizou as rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado prolongado, é de redução do número de acidentes e óbitos. No entanto houve aumento de 14,58% no total de feridos. Durante os quatro dias da Operação Proclamação da República, a PRF-ES abordou 2.024 veículos e fiscalizou 2.275 pessoas. No Direção Segura desta terça-feira (19), o inspetor Vinícius Scopel dá detalhes e repercute os números finais da operação de fiscalização. Acompanhe!