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DIREÇÃO SEGURA

Polícia registra menos acidentes e óbitos nas rodovias capixabas

No entanto houve aumento nas ocorrências de acidentes com feridos durante o feriado da República

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:21

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:21
O balanço da operação da Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizou as rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado prolongado, é de redução do número de acidentes e óbitos. No entanto houve aumento de 14,58% no total de feridos. Durante os quatro dias da Operação Proclamação da República, a PRF-ES abordou 2.024 veículos e fiscalizou 2.275 pessoas. No Direção Segura desta terça-feira (19), o inspetor Vinícius Scopel dá detalhes e repercute os números finais da operação de fiscalização. Acompanhe!
CBN Direção Segura - Vinicius Scopel - 19-11-19
 

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