Plano quer reduzir mortes no trânsito pela metade em 10 anos

A realidade envolvendo as mortes no trânsito ainda é motivo de preocupação em todo o País. Diante desse cenário, o Ministério das Cidades apresentou, nesta semana, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), com o objetivo de reduzir pela metade o número de acidentes no trânsito em um período de 10 anos. Criado pela Lei 13.614/2008, o Pnatrans estabelece um trabalho conjunto de órgãos de trânsito, transporte, saúde, justiça e educação, além de agrupar levantamentos feitos por entes governamentais e instituições privadas.