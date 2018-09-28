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DIREÇÃO SEGURA

Plano quer reduzir mortes no trânsito pela metade em 10 anos

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 17:54

Publicado em 

28 set 2018 às 17:54
A realidade envolvendo as mortes no trânsito ainda é motivo de preocupação em todo o País. Diante desse cenário, o Ministério das Cidades apresentou, nesta semana, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), com o objetivo de reduzir pela metade o número de acidentes no trânsito em um período de 10 anos. Criado pela Lei 13.614/2008, o Pnatrans estabelece um trabalho conjunto de órgãos de trânsito, transporte, saúde, justiça e educação, além de agrupar levantamentos feitos por entes governamentais e instituições privadas.
No Espírito Santo, a determinação é que, até em 2028, o Estado passe da atual taxa de 20 mortes por 100 mil habitantes para 10 a cada 100 mil. Vale lembrar que as metas anuais de redução dos índices para cada estado da Federação e para o Distrito Federal são definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) com base nas informações do Datasus. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do ES, Wilys Lyra, traz mais detalhes sobre o assunto. Confira!
Direção Segura tarde - 28-09-18.mp3

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