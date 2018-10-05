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Placas ilegíveis nos automóveis gera multa e perda de pontos na CNH

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 19:53

Publicado em 

05 out 2018 às 19:53
Um alerta aos motoristas. Rodar com o carro com a placa ilegível, quebrada, sem o lacre ou tarjeta não apenas pode demonstrar descanso na postura do motorista. Trata-se de um comportamento que gera multa e leva a perda de pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, placas ilegíveis ou em péssimo estado de conservação é considerado uma infração gravíssima, com multa no valor de 293 reais, além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. No caso de placas fora do padrão, o valor da multa cai para R$ 130. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do ES, Wilys Lyra, traz mais detalhes do tema. Confira!
Direção Segura - 05-10-18.mp3

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