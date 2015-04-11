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DIREÇÃO SEGURA

Placas de veículos adulteradas

Prática é crime e pode dar até seis anos de cadeia

Publicado em 10 de Abril de 2015 às 21:02

Publicado em 

10 abr 2015 às 21:02
Para burlar a fiscalização, motoristas e motociclistas usam diversos artifícios para encobrir as placas dos veículos. O intuito é dificultar e/ou impedir a identificação por radares, ou agentes de trânsito, com intuito de evitar possíveis multas. Este ano, até a primeira quinzena do mês de março, foram 230 multas aplicadas em veículos com identificação adulterada nas rodovias federais do Espírito Santo. Adulterar placa de um carro ou motocicleta é crime e pode dar até seis anos de cadeia. O motorista que comete a infração Responde pelo Artigo 311 do Código Penal. Além disso, ocultar a identificação ou modificá-la é infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O motorista leva sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de receber multa de R$ 191,54. Acompanhe o comentário do policial rodoviário federal Sérgio Costa.
Direção Segura - 10-04-15

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