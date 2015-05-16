Pesquisa aponta que mulheres são mais prudentes no trânsito do que os homens

A frase machista “mulher no volante, perigo constante” já pode ser riscada da caderneta. A batalha dos volantes acabou, ao menos no Reino Unido. De acordo com uma nova pesquisa, as motoristas mulheres superaram os homens não só nos testes avaliados de dentro do carro, mas também quando observadas anonimamente usando um dos cruzamentos mais movimentados do Reino Unido, o Hyde Park Corner. Um total de 50 motoristas enfrentaram avaliação de dentro do carro, enquanto 200 foram assistidos no cruzamento. Testados em 14 aspectos diferentes de condução, as mulheres marcaram 23,6 pontos de um total possível de 30, enquanto os homens totalizaram apenas 19,8 pontos. Na categoria direção defensiva, 27% dos homens deixavam o carro ficar muito perto do veículo da frente, contra apenas 4% das mulheres.Apenas 1% das mulheres, mas 14% dos homens, impediram a passagem de um carro para a pista desejada, enquanto 24% dos homens, mas apenas 16% das mulheres, admitiram o uso de celulares enquanto estava no volante. No quesito cortesia nas estradas, as mulheres também lideraram, com 39% sempre sendo educadas com outros pilotos, em comparação com apenas 28% dos homens. Sobre o comportamento de homens e mulheres no trânsito do Espírito Santo, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Barros, comenta os dados no programa CBN Cotiando: