Perdi a placa do carro. E agora, o que fazer?

Você já deve ter visto, em um cenário de fortes chuvas e alagamentos, motoristas que perdem a placa do carro ao tentarem passar pelas vias cheias de água. Quando a água baixa, é comum encontrar diversas placas de veículo pelo chão. Nesta terça-feira (19), saiba o que fazer quando isso acontece, qual é a penalidade de circular sem placa, e como solicitar uma nova. Há ainda o caso da placa do carro ter sido furtada: quais medidas devo tomar? Confira, no quadro Direção Segura!
CBN Direção Segura - Insp Ricardo Alves - 19-02-19