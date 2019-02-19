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DIREÇÃO SEGURA

Perdi a placa do carro. E agora, o que fazer?

Quem explica é a polícia, no quadro Direção Segura

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 10:58

Publicado em 

19 fev 2019 às 10:58
Você já deve ter visto, em um cenário de fortes chuvas e alagamentos, motoristas que perdem a placa do carro ao tentarem passar pelas vias cheias de água. Quando a água baixa, é comum encontrar diversas placas de veículo pelo chão. Nesta terça-feira (19), saiba o que fazer quando isso acontece, qual é a penalidade de circular sem placa, e como solicitar uma nova. Há ainda o caso da placa do carro ter sido furtada: quais medidas devo tomar? Confira, no quadro Direção Segura!
CBN Direção Segura - Insp Ricardo Alves - 19-02-19

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