Pequenos instantes de distração podem causar acidentes no trânsito

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz como destaque que, num simples momento de distração ou euforia/medo ao dirigir o carro, graves acidentes podem acontecer! Nesse início de semana foi destaque a informação de que um motorista de Isle of Wight, uma ilha na Inglaterra, acabou batendo o veículo em um poste ao tentar se livrar de uma aranha, que estava dentro do automóvel. Por conta da distração, o condutor perdeu controle do automóvel e bateu de frente em um poste. de luz. O motorista teve poucos ferimentos leves e ninguém mais estava envolvido no acidente. As fotos da colisão foram compartilhadas pela polícia local no Facebook. “Nós estamos felizes de dizer que o motorista teve somente ferimentos leves pelo acidente. Mas, como sempre, mantenham os olhos na estrada, já que existem muitas distrações nesta época do ano”, escreveu a corporação. Como lidar com os institutos em meio ao trânsito? Confira as orientações do inspetor da PRF, Valdo Lemos!