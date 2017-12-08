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DIREÇÃO SEGURA

Pena maior para motorista embriagado que provocar acidente fatal

Publicado em 08 de Dezembro de 2017 às 19:55

Publicado em 

08 dez 2017 às 19:55
Policial rodoviário federal em atividade na estrada: número é insuficiente para atuação no Estado Crédito: Arquivo
Nesta semana foi aprovado projeto de lei que aumenta a pena para o motorista embriagado que provocar acidente com morte. O texto já passou pelo Senado e segue agora à sanção presidencial. Pela lei em vigor, a punição para quem provocar acidente fatal ao volante é de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão da habilitação.
A lei, no entanto, não faz referência ao motorista alcoolizado. O tema que envolve embriaguez ao volante é recorrente em nosso quadro Direção Segura e, nesta edição, o inspetor da PRF Macedo Miranda traz detalhes de como a educação e conscientização ao trânsito devem ser considerados instrumentos importantes para se evitar a ocorrência desses casos. Confira:
Direção Segura - 08-12-17.mp3
 
Serviço:
 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desenvolveu uma ferramenta para facilitar que veículos roubados e furtados sejam identificados e recuperados. O Sistema Sinal verifica se os dados fornecidos pela vítima estão corretos e repassa aos policiais em um raio de 100 km de distância do local do crime essas informações, para que fiquem atentos nas estradas.
A PRF alerta para que os motoristas mantenham os dados corretos dos veículos em local seguro e de fácil acesso, para não fornecer informações incorretas no sistema. O Sinal solicita, por exemplo, placa e modelo do carro, ou número do chassi. Apesar da ferramenta, a corporação alerta que o preenchimento da ficha não substitui a realização de boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Acesse em dprf.gov.br/sinal

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