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DIREÇÃO SEGURA

Pedestre "distraído": os erros mais comuns cometidos no trânsito

Ouça o quadro Direção Segura

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:58

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:58
Na última edição do quadro Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jehan Ney de Moraes, ao comentar sobre os principais erros que levam à reprovação na prova prática para a CNH, recebeu a seguinte mensagem do ouvinte: "Podemos falar sobre os erros mais comuns cometidos pelos pedestres também? Afinal, eles também são parte do trânsito". Este é o tema em discussão com a participação da Polícia Rodoviária Federal. 
Direção Segura - 03-12-19
Entre alguns dos comportamentos destacados:
 - Atravessar na faixa destinada a quem caminha, e não se arriscar em corridas perigosas apenas para ganhar alguns segundos de vantagem no trajeto;
 - Esquecer o celular na hora de atravessar! Alguns segundos de distração para ler ou enviar uma mensagem pode ocasionar acidentes;
 - Ignorar os elementos de segurança como faixa de segurança e sinaleira;
 - Olhar atentamente para os lados ao descer de um carro ou ônibus.

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