Pedestre "distraído": os erros mais comuns cometidos no trânsito

Na última edição do quadro Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jehan Ney de Moraes, ao comentar sobre os principais erros que levam à reprovação na prova prática para a CNH, recebeu a seguinte mensagem do ouvinte: "Podemos falar sobre os erros mais comuns cometidos pelos pedestres também? Afinal, eles também são parte do trânsito". Este é o tema em discussão com a participação da Polícia Rodoviária Federal.

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 03-12-19

Entre alguns dos comportamentos destacados:

- Atravessar na faixa destinada a quem caminha, e não se arriscar em corridas perigosas apenas para ganhar alguns segundos de vantagem no trajeto;

- Esquecer o celular na hora de atravessar! Alguns segundos de distração para ler ou enviar uma mensagem pode ocasionar acidentes;

- Ignorar os elementos de segurança como faixa de segurança e sinaleira;