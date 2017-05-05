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Pedestre deve ter atenção a sinalização para um trânsito mais seguro

Pedestres não são como os motoristas e motociclistas, é necessário que tenham ainda mais cuidado

Publicado em 05 de Maio de 2017 às 19:22

Publicado em 

05 mai 2017 às 19:22
Neste mês a PRF realiza ações do movimento Maio Amarelo, que tem como ideia central trabalhar ações diversas de conscientização no trânsito que envolvesse o poder público, a iniciativa privada e a sociedade de forma geral, objetivando reduzir a violência vivenciada no trânsito brasileiro.
Aproveitando essa temática, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Henrique Tosta fala sobre como o pedestre pode contribuir para um trânsito mais seguro.
Pedestres não são como os motoristas e motociclistas, que contam com elementos de proteção em seus automóveis, e por isso é necessário que tenham ainda mais cuidado. Ouça na íntegra:
Direção Segura - 05-05-17.mp3

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