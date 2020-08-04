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REFLEXOS DA PANDEMIA

Passou a andar de bicicleta? Saiba os cuidados ao trafegar nas ruas

Confira as orientações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES)

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 11:52

Publicado em 

04 ago 2020 às 11:52
A pandemia do novo coronavírus impulsionou a opção pelas bicicletas na hora de se locomover pelas zonas urbanas. Segundo informações da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), houve crescimento de 50% nas vendas de maio, na comparação com o mesmo período de 2019. Um dos possíveis motivos para esse processo é a opção por abandonar o transporte público, com o objetivo de fugir de possíveis aglomerações.
Outra possibilidade do aumento do interesse pelo pedal é para a prática de exercícios físicos. Mas - principalmente os ciclistas iniciantes - é necessário tomar certos cuidados ao circular pelas ruas e avenidas das cidades. Pensando nisso, nesta edição do Direção Segura, o inspetor da PRF-ES, Wagner Mota, aponta as regras e os cuidados necessários para evitar acidentes. Confira!
Direção Segura - 04-08-20

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