Passou a andar de bicicleta? Saiba os cuidados ao trafegar nas ruas

A pandemia do novo coronavírus impulsionou a opção pelas bicicletas na hora de se locomover pelas zonas urbanas. Segundo informações da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), houve crescimento de 50% nas vendas de maio, na comparação com o mesmo período de 2019. Um dos possíveis motivos para esse processo é a opção por abandonar o transporte público, com o objetivo de fugir de possíveis aglomerações.