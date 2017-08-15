Ouça orientações de como proceder nas estradas em casos de acidentes

Os primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser tomadas no local do acidente. É um atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Embora cada acidente tenha uma característica diferente, a sequência de ações a serem realizadas também requer a nossa atenção. Três cuidados iniciais são imprescindíveis: 1º - Sinalize; 2º - Avalie os danos; 3º - Avise as autoridades. Nesta edição do Direção Segura o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fabrício Gomes, traz mais detalhes sobre o assunto.