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Ouça orientações de como proceder nas estradas em casos de acidentes

Três cuidados iniciais e imprescindíveis: sinalizar o local, avaliar os danos e avisar a fiscalização

Publicado em 15 de Agosto de 2017 às 13:25

Publicado em 

15 ago 2017 às 13:25
Os primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser tomadas no local do acidente. É um atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Embora cada acidente tenha uma característica diferente, a sequência de ações a serem realizadas também requer a nossa atenção. Três cuidados iniciais são imprescindíveis: 1º - Sinalize; 2º - Avalie os danos; 3º - Avise as autoridades. Nesta edição do Direção Segura o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fabrício Gomes, traz mais detalhes sobre o assunto.
Direção Segura - Insp Fabricio Gomes - 15-08-17

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