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DIREÇÃO SEGURA

Os principais erros cometidos na hora de tirar a CNH

Quem explica é o Inspetor da Policia Rodoviária Federal (PRF) Jehan Ney de Moraes

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 13:23

Publicado em 

26 nov 2019 às 13:23
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser um verdadeiro sonho para aqueles que atingem a maioridade. Mas é necessário atenção na hora de se preparar para a prova prática. Pequenos erros na hora da prova podem levar à reprovação no exame prático. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federa Jehan Ney de Moraesl nos apresenta alguns dos comportamentos a que devemos ficar atentos na hora da prova.
CBN Direção Segura - Jehan Ney de Moraes - 26-11-19
Entre os erros estão:
- NÃO COLOCAR O CINTO - PRIMORDIAL!;
- FALTA DE INDICAÇÃO DAS SETAS PARA MUDAR DE DIREÇÃO; 
- MANTER O PÉ NA EMBREAGEM E A MÃO NA MARCHA;
- NÃO USAR OS RETROVISORES.

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