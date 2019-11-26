Os principais erros cometidos na hora de tirar a CNH

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser um verdadeiro sonho para aqueles que atingem a maioridade. Mas é necessário atenção na hora de se preparar para a prova prática. Pequenos erros na hora da prova podem levar à reprovação no exame prático. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federa Jehan Ney de Moraesl nos apresenta alguns dos comportamentos a que devemos ficar atentos na hora da prova.