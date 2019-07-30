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Os erros mais comuns de motociclistas que acabam em acidentes

Um estudo apontou que velocidade inadequada, trajetória incorreta nas curvas, procedimento incorreto em frenagens, manutenção inadequada e falta de respeito às regras estão entre as falhas mais perigosas

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 12:15

Publicado em 

30 jul 2019 às 12:15
Um estudo realizado por uma associação de empresas do setor de duas rodas apontou quais são os erros mais comuns na condução de uma motocicleta que podem acabar em acidentes. O estudo faz parte de um programa que tem como objetivo criar ações para reduzir acidentes envolvendo veículos de duas rodas.
Por conta do Dia do Motociclista, que foi comemorado no último sábado, dia 27 de julho, o Direção Segura aponta o motivo desses erros causarem acidentes e indica como evitá-los. São cinco os erros mais frequentes apontados no estudo: velocidade inadequada, trajetória incorreta nas curvas, procedimento incorreto em frenagens, manutenção inadequada e falta de respeito às regras. Confira a análise do inspetor da PRF-ES, Valdo Lemos!
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 30-07-19

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