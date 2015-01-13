Os ciclistas e as leis de trânsito

No quadro Direção Segura, o inspetor Valdo fala sobre as leis de trânsito para ciclistas e que regras eles precisam cumprir. Ouça:
CBN Direção Segura - Inspetora da PRF - Carolina André - 13-01-15
Publicado em 13 de Janeiro de 2015 às 13:18
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