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Operação Dia do Trabalhador começa nesta sexta (27) em todo o país

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 20:37

Publicado em 

27 abr 2018 às 20:37
A Polícia Rodoviária Federal começa a partir desta sexta-feira (27) a Operação Dia do Trabalhador, que segue até a terça-feira (1º). A ação tem o objetivo de fiscalizar o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, haverá restrições de tráfego nos seguintes dias e horários para caminhões bitrens, com dimensões excedentes, e caminhões cegonha e de transporte de veículos e cargas paletizadas:
>>> Sexta-feira (27) - 16h às 22h;
>>> Terça-feira (1º) - 16h às 22h.
Nesta edição do Direção Segura, o superintendente Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, traz detalhes da Operação além de apresentar as principais orientações para quem vai utilizar as estradas durante o feriado. Confira!
Direção Segura - 27-04-18

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