Operação Dia do Trabalhador começa nesta sexta (27) em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal começa a partir desta sexta-feira (27) a Operação Dia do Trabalhador, que segue até a terça-feira (1º). A ação tem o objetivo de fiscalizar o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, haverá restrições de tráfego nos seguintes dias e horários para caminhões bitrens, com dimensões excedentes, e caminhões cegonha e de transporte de veículos e cargas paletizadas: