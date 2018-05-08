Obrigatoriedade dos extintores pode voltar a valer no Brasil

A obrigatoriedade do extintor de incêndio nos veículos foi revogada em 2015 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Contudo, o Senado deve analisar em 2018 o projeto que determina a presença do extintor de incêndio nos veículos nacionais e importados à venda no Brasil.

A obrigatoriedade do equipamento já havia sido derrubada em setembro de 2015, que o considerou desnecessário diante da evolução tecnológica da indústria automobilística. O equipamento é exigido apenas para caminhões, micro-ônibus, ônibus e veículos que transportam produtos inflamáveis. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente da PRF-ES, Willys Lyra, traz mais detalhes da discussão. Confira!