Obrigatoriedade do uso do cinto de segurança completa 21 anos

Não é segredo que o uso do cinto de segurança é crucial quando andamos de carro e salva a vida tanto de condutores quanto de passageiros. Mas você sabia, que no banco traseiro, o dispositivo só se tornou obrigatório há 21 anos? Este é o assunto do quadro Direção Segura desta terça-feira (15). Uma pesquisa realizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), sobre o uso do cinto de segurança nas rodovias, mostrou números preocupantes.
O levantamento apontou que 53% dos passageiros que transitam no banco traseiro, 15% dos passageiros no banco dianteiro e 13% dos motoristas não usam cinto de segurança. O mesmo levantamento expôs que, de 2012 a 2014, 69,4% dos passageiros de bancos traseiros que morreram em acidentes nas rodovias estavam sem cinto de segurança. O superintendente Willis Lyra, da PRF, comenta sobre o aniversário de 21 anos da lei de obrigatoriedade e sua importância. Confira!
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 15-01-19