Obrigatoriedade do uso do cinto de segurança completa 21 anos

Não é segredo que o uso do cinto de segurança é crucial quando andamos de carro e salva a vida tanto de condutores quanto de passageiros. Mas você sabia, que no banco traseiro, o dispositivo só se tornou obrigatório há 21 anos? Este é o assunto do quadro Direção Segura desta terça-feira (15). Uma pesquisa realizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), sobre o uso do cinto de segurança nas rodovias, mostrou números preocupantes.