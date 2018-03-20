O que diz o Código de Trânsito sobre bicicletas em rodovias

Pelas principais rodovias trafegam veículos e por lá também circulam ciclistas e pedestres. Mas, afinal, como dividir o mesmo espaço? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é permitido o tráfego de bicicletas em pistas duplas em vias urbanas ou rurais, desde que a circulação ocorra nos bordos de rolamento da pista e no mesmo sentido dos veículos, caso não existam ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos. A utilização de capacetes também é prevista na legislação. Quem explica é o Inspetor da PRF, Macedo Miranda. Confira!