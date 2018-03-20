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DIREÇÃO SEGURA

O que diz o Código de Trânsito sobre bicicletas em rodovias

Confira as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Macedo Miranda, sobre o assunto

Publicado em 20 de Março de 2018 às 12:10

Publicado em 

20 mar 2018 às 12:10
Pelas principais rodovias trafegam veículos e por lá também circulam ciclistas e pedestres. Mas, afinal, como dividir o mesmo espaço? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é permitido o tráfego de bicicletas em pistas duplas em vias urbanas ou rurais, desde que a circulação ocorra nos bordos de rolamento da pista e no mesmo sentido dos veículos, caso não existam ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos. A utilização de capacetes também é prevista na legislação. Quem explica é o Inspetor da PRF, Macedo Miranda. Confira! 
CBN Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 20-03-18

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