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DIREÇÃO SEGURA

Novo CTB: cadeirinha será obrigatória para crianças de até 10 anos

Ouça as orientações do Inspetor da PRF, Valdo Lemos

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:51

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:51
As mudanças do Código de Trânsito Brasileira (CTB) entram em vigor no próximo mês de abril e os pais devem ficar atentos. Isso porque o novo texto aumentou de sete para dez anos a idade de crianças que devem usar cadeirinhas ou assento de elevação no transporte. A única exceção é para crianças que já atingiram 1,45 metros, independentemente da idade. Neste caso, o uso do equipamento é dispensado. Assunto para o inspetor Valdo Lemos, da PRF-ES, nesta edição do Direção Segura! O comentarista salienta: quem for flagrado descumprindo a regra estará sujeito a infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Acompanhe!
Direção Segura - 09-03-21.mp3
 

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