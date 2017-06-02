Nove anos da Lei Seca: multa ao recusar fazer o bafômetro

Em junho de 2017 completam-se nove anos desde que a Lei Seca passou a vigorar no país. Houve um avanço positivo, no que se refere ao comportamento dos motoristas nas estradas, ao longo deste período? Uma maior conscientização sobre os riscos de se dirigir embriagado ou “receio” com relação a aplicação de multa? Saiba detalhes do assunto na explicação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal Danielle Fioroti. Ela destaca o uso do bafômetro e também o valor das multas que foram reajustadas nos últimos meses: