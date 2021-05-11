Nova lei de trânsito: esclareça dúvidas sobre o exame toxicológico

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece um assunto que ainda desperta dúvida sobre a nova legislação de trânsito, que entrou em vigor em abril deste ano.

Entre os destaques foi mantida a obrigatoriedade de realização do exame toxicológico para os motoristas que têm a CNH válida para as categorias "C", "D" e "E', caso queiram renovar a carteira ou mudar de categoria. Porém, após a realização do exame e recebimento do resultado, surge a dúvida: é preciso portar o documento em papel a todo o momento? Valdo Lemos esclarece.